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10:40 (мск), источник: VN.ru

Электрик погиб, выясняя причину отключения света

53-летний работник АО «РЭС» погиб от удара током на рабочем месте в Ордынским районе Новосибирской области.

Днем в субботу, 15 июля, группа работников АО «Региональные электрические сети» в 1,5 км от деревни Усть-Алеус Ордынского района осматривала оборудование электрической подстанции, чтобы установить причины прекращения подачи электроэнергии в указанный населенный пункт.

В какой-то момент один из работников — 53 летний мужчина — открыл дверь подстанции и, не обесточив электроустановку высокого напряжения, приблизился к ней на расстояние около полутора метров. В результате работник был поражен электрическим током и скончался на месте происшествия.

Сейчас Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту смерти на рабочем месте смерти сотрудника АО «Региональные электрические сети».

В ходе проверки будут установлены все необходимые для принятия законного и обоснованного процессуального решения обстоятельства, в том числе, будет оценено состояние охраны труда и техники безопасности, обучение персонала безопасному выполнению работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К сожалению, случаи гибели электриков на рабочем месте не так уж и редки. Похожий несчастный случай произошел в сентября прошлого года в Марусино Новосибирского района области. Мужчина прокладывал оптоволоконный кабель на высоте и получил удар током, несовместимый с жизнью.

— Предварительно установлено, что при производстве монтажа оптоволоконного кабеля на высоте рабочим одного из интернет-провайдеров Новосибирской области он получил поражение электрическим током высоковольтной линии. Мужчина скончался на месте, — уточнили в пресс-службе регионального СК РФ.

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