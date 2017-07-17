Электрик погиб, выясняя причину отключения света
53-летний работник АО «РЭС» погиб от удара током на рабочем месте в Ордынским районе Новосибирской области.
53-летний работник АО «РЭС» погиб от удара током на рабочем месте в Ордынским районе Новосибирской области.
Днем в субботу, 15 июля, группа работников АО «Региональные электрические сети» в 1,5 км от деревни
В
Сейчас Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту смерти на рабочем месте смерти сотрудника АО «Региональные электрические сети».
В ходе проверки будут установлены все необходимые для принятия законного и обоснованного процессуального решения обстоятельства, в том числе, будет оценено состояние охраны труда и техники безопасности, обучение персонала безопасному выполнению работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
К сожалению, случаи гибели электриков на рабочем месте не так уж и редки. Похожий несчастный случай произошел в сентября прошлого года в Марусино Новосибирского района области. Мужчина прокладывал оптоволоконный кабель на высоте и получил удар током, несовместимый с жизнью.
— Предварительно установлено, что при производстве монтажа оптоволоконного кабеля на высоте рабочим одного из