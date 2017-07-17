У мотеля «Балтика» столкнулись «Шкода» и «Митцубиси» с прицепом

На Московском проспекте утром в понедельник произошло ДТП с участием двух легковых машин. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте». Напротив мотеля «Балтика» столкнулись легковые автомобили «Шкода» и «Митцубиси» с прицепом. Участники аварии заняли правую полосу движения в сторону центра города. По предварительной информации, никто не пострадал.