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10:40 (мск), источник: Новый Калининград

У мотеля «Балтика» столкнулись «Шкода» и «Митцубиси» с прицепом

По предварительной информации, никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

На Московском проспекте утром в понедельник произошло ДТП с участием двух легковых машин. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте». Напротив мотеля «Балтика» столкнулись легковые автомобили «Шкода» и «Митцубиси» с прицепом. Участники аварии заняли правую полосу движения в сторону центра города. По предварительной информации, никто не пострадал.

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