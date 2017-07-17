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11:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Две хабаровчанки попали под колеса такси на пешеходном переходе

Шофер отправился в спецприемник, а одна из пострадавших оказалась в реанимации.

Источник: Губерния онлайн

В ночь на воскресенье в Южном микрорайоне Хабаровска недалеко от остановки «Вторсырье» водитель такси сбил двух женщин, которые перебегали дорогу по «зебре», сообщает портал «Губерния».

Шофер возвращался домой со смены. На арендованной «Тойоте Платц» он двигался по улице Суворова — со стороны Краснореченской в направлении проспекта 60-летия Октября. Пешеходов водитель заметил в последний момент.

Свидетели аварии говорили, что горожанки возвращались из местного кафе. После удара одна женщина оказалась на асфальте, а вторая упала на капот и проехала на нем еще с десяток метров.

Тяжелые травмы получили обе женщины. 44-летняя горожанка попала в реанимацию: у нее перелом таза и травмы внутренних органов. Вторая пострадавшая, 49-летняя хабаровчанка, получила ушиб мозга со внутренней гематомой.

До дома 36-летний таксист в ту ночь не добрался. С места ДТП шофера доставили в спецприемник: у него пять неоплаченных дорожных штрафов. «Платц» оказался на арестплощадке.

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