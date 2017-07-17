В Новосибирске спасатели вытащили женщину из болота
Женщина поехала в лес за грибами, но в один момент у неё отказали ноги, она попала в болото и не смогла выбраться, рассказали
Женщина поехала в лес за грибами, но в один момент у неё отказали ноги, она попала в болото и не смогла выбраться, рассказали
В Новосибирске спасатели вытащили женщину из болота, об этом сообщается в группе
13 июля в Куйбышевском районе Новосибирской области 69-летняя женщина отправилась в лес за грибами на велосипеде. 14 июля женщина выходила на связь, сообщила о том, что она находится в лесу и у неё отказали ноги и она не может самостоятельно передвигаться. В последующем телефон женщины оказался недоступен. .
«Поиски продолжались до позднего вечера. Охотники, из числа местных жителей, что бы привлечь внимание потерявшейся произвели несколько холостых выстрелов из охотничьего ружья. Пострадавшая, услышав звук стала кричать», — рассказали спасатели.
Сотрудники Куйбышевского ПСО АСС НСО отправились на крики и нашли женщину в болоте.
Пострадавшую передали работникам «Скорой помощи».