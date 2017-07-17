В Новосибирске спасатели вытащили женщину из болота, об этом сообщается в группе Аварийно-спасательной службы НСО в соцсети «Вконтакте».

13 июля в Куйбышевском районе Новосибирской области 69-летняя женщина отправилась в лес за грибами на велосипеде. 14 июля женщина выходила на связь, сообщила о том, что она находится в лесу и у неё отказали ноги и она не может самостоятельно передвигаться. В последующем телефон женщины оказался недоступен. .