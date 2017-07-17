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10:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске спасатели вытащили женщину из болота

Женщина поехала в лес за грибами, но в один момент у неё отказали ноги, она попала в болото и не смогла выбраться, рассказали Аварийно-Спасательной службе НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске спасатели вытащили женщину из болота, об этом сообщается в группе Аварийно-спасательной службы НСО в соцсети «Вконтакте».

13 июля в Куйбышевском районе Новосибирской области 69-летняя женщина отправилась в лес за грибами на велосипеде. 14 июля женщина выходила на связь, сообщила о том, что она находится в лесу и у неё отказали ноги и она не может самостоятельно передвигаться. В последующем телефон женщины оказался недоступен. .

Во время загрузки произошла ошибка.

«Поиски продолжались до позднего вечера. Охотники, из числа местных жителей, что бы привлечь внимание потерявшейся произвели несколько холостых выстрелов из охотничьего ружья. Пострадавшая, услышав звук стала кричать», — рассказали спасатели.

Сотрудники Куйбышевского ПСО АСС НСО отправились на крики и нашли женщину в болоте.

Пострадавшую передали работникам «Скорой помощи».

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