В Челябинске водитель сбил пенсионера, двигаясь задним ходом
В минувшие выходные в Тракторозаводском районе Челябинска водитель «Москвича», задним ходом проезжая по двору возле многоэтажки, наехал на пешехода.
В минувшие выходные в Тракторозаводском районе Челябинска водитель «Москвича», задним ходом проезжая по двору возле многоэтажки, наехал на пешехода.
Как сообщил корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» официальный представитель ГИБДД УМВД по Челябинску Виталий Мордовин, происшествие случилось возле дома № 24 по улице 40-летия Октября. Мужчина 1972 года рождения за рулем «Москвича-21412» двигался задним ходом по дворовому проезду. Не заметив либо поздно заметив пожилого гражданина, который шел навстречу авто, водитель сбил его.
В результате мужчина 1955 года рождения получил многочисленные травмы и попал в больницу.
По факту ДТП проводится расследование, выясняются все обстоятельства.