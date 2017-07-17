В Челябинске водитель сбил пенсионера, двигаясь задним ходом

Как сообщил корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» официальный представитель ГИБДД УМВД по Челябинску Виталий Мордовин, происшествие случилось возле дома № 24 по улице 40-летия Октября. Мужчина 1972 года рождения за рулем «Москвича-21412» двигался задним ходом по дворовому проезду. Не заметив либо поздно заметив пожилого гражданина, который шел навстречу авто, водитель сбил его.