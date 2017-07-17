В Омске директора «Евростройинвеста» и его сына осудили за налоговые махинации
Куйбышевский райсуд Омска признал руководителей коммерческой фирмы виновными в сокрытии более 4 млн рублей, предназначавшихся для уплаты налогов.
Куйбышевский райсуд Омска признал руководителей коммерческой фирмы виновными в сокрытии более 4 млн рублей, предназначавшихся для уплаты налогов.
Установлено, что учредитель ООО «Евростройинвест» вместе с сыном в 2015—2016 годах распоряжались денежными средствами фирмы, предназначенными для уплаты налогов, по своему усмотрению. В итоге, налог так и не был уплачен в бюджет.
Подозреваемые в ходе следствия полностью признали вину и погасили задолженность, после чего ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Суд приговорил обоих виновных к штрафу в размере 220 тысяч рублей каждому.