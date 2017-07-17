Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
10 трагических и странных смертей во время секса
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Названы самые комфортные для жизни российские города
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
«Кузькина мать» Кадырова испугала Запад - СМИ
СМИ: К Земле приближается гигантская Звезда смерти
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
25Юбилей Харрисона Форда
10:56 (мск), источник: СуперОмск

В Омске директора «Евростройинвеста» и его сына осудили за налоговые махинации

Куйбышевский райсуд Омска признал руководителей коммерческой фирмы виновными в сокрытии более 4 млн рублей, предназначавшихся для уплаты налогов.

Установлено, что учредитель ООО «Евростройинвест» вместе с сыном в 2015—2016 годах распоряжались денежными средствами фирмы, предназначенными для уплаты налогов, по своему усмотрению. В итоге, налог так и не был уплачен в бюджет.

Подозреваемые в ходе следствия полностью признали вину и погасили задолженность, после чего ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд приговорил обоих виновных к штрафу в размере 220 тысяч рублей каждому.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курды заявили, что аль-Багдади жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь