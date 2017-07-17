В Уфе при столкновении пяти машин пострадали три человека

В столичной Госавтоинспекции рассказали, что 31-летний водитель ехал за рулем «Лады Весты» по улице Жукова. Поворачивая на улицу Новоженова, он врезался во встречную «Ладу Гранту». «Гранта» допустила столкновение со стоявшим для поворота налево во встречном направлении «ЗАЗ Шанс». Также «Веста» врезалась в стоявшие по ходу движения «Рено Логан» и «Ситроен Пикассо».