Дело по факту незаконного производства алкоголя завели на Дону

В преступлении подозревают жителя Сальска с четырьмя сообщниками, которые, по данным правоохранителей, организовали производство алкогольной продукции, приобретя для этого специальное оборудование.

При обысках в производственных и складских помещениях изъято около 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также около 29 тысяч бутылок с контрафактной продукцией.