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12:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело по факту незаконного производства алкоголя завели на Дону

Изъято около 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также около 29 тысяч бутылок с контрафактной продукцией.

Уголовное дело возбуждено в Ростовской области по факту незаконного производства алкоголя.

Как сообщает МВД РФ, дело завели по ч.3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака).

В преступлении подозревают жителя Сальска с четырьмя сообщниками, которые, по данным правоохранителей, организовали производство алкогольной продукции, приобретя для этого специальное оборудование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили местопроизводства и сбыта контрафактного алкоголя.

При обысках в производственных и складских помещениях изъято около 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также около 29 тысяч бутылок с контрафактной продукцией.

Изъятый алкоголь направлен в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области.

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