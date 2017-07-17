Дело по факту незаконного производства алкоголя завели на Дону
Изъято около 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также около 29 тысяч бутылок с контрафактной продукцией.
Изъято около 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также около 29 тысяч бутылок с контрафактной продукцией.
Уголовное дело возбуждено в Ростовской области по факту незаконного производства алкоголя.
Как сообщает МВД РФ, дело завели по ч.3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака).
В преступлении подозревают жителя Сальска с четырьмя сообщниками, которые, по данным правоохранителей, организовали производство алкогольной продукции, приобретя для этого специальное оборудование.
В ходе
При обысках в производственных и складских помещениях изъято около 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также около 29 тысяч бутылок с контрафактной продукцией.
Изъятый алкоголь направлен в