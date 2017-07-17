Появились фото ДТП, произошедшего на 280-м километре трассе Казань — Оренбург
На автодороге столкнулись «ВАЗ-2104» и «Хендэ».
На автодороге столкнулись «ВАЗ-2104» и «Хендэ».
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Появились фотографии аварии, которая произошла накануне на трассе Казань — Оренбург, сообщают пользователи социальных сетей.
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на 280-м километре автодороги «ВАЗ-2104» столкнулся с «Хендэ». В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля, три человека были госпитализированы.