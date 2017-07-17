На улице Театральной в Калининграде сбили девушку
В понедельник, 17 июля, на улице Театральной сбили девушку. Об этом калининградским «Вестям» сообщили очевидцы.
В понедельник, 17 июля, на улице Театральной сбили девушку. Об этом калининградским «Вестям» сообщили очевидцы.
В ГИБДД информацию подтвердили. По предварительным данным водитель «Ауди» не соблюдал скоромной режим и, чтобы не врезаться в машину впереди, выехал на тротуар, где наехал на пешехода.
Калининградка госпитализирована. ГИБДД проводит проверку.