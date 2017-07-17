Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
СМИ: Кремль не может найти образ будущего для кампании Путина
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
11:10 (мск), источник: Вести - Калининград

На улице Театральной в Калининграде сбили девушку

В понедельник, 17 июля, на улице Театральной сбили девушку. Об этом калининградским «Вестям» сообщили очевидцы.

В ГИБДД информацию подтвердили. По предварительным данным водитель «Ауди» не соблюдал скоромной режим и, чтобы не врезаться в машину впереди, выехал на тротуар, где наехал на пешехода.

Калининградка госпитализирована. ГИБДД проводит проверку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь