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11:23 (мск), источник: Вести - Воронеж

Главврач воронежской больницы присвоил деньги из бюджета, выписывая себе премии

Медик незаконно получил 359 тыс. рублей.

Следователи заподозрили 63-летнего главврача одной из детской больниц Павловского района в присвоение денег из бюджета. В отношении руководителя возбуждено дело, сообщили в СУ СКР по региону в понедельник, 17 июля.

Преступление вскрылось при проверке документов, которую проводили оперативники ГУ МВД по Воронежской области. По версии следствия, главврач выписывал себе премии с февраля 2013 года по июль 2014 года. Он издавал приказы, на основании которых незаконно получил из областного бюджета в качестве премий, материальной помощи, единовременной выплаты 359 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

— В целях полноты, объективности и всесторонности проводимого расследования, будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также приняты меры к полному возмещению ущерба. Изъята необходимая бухгалтерская документация, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия, — рассказал Александр Потлов, руководитель Павловского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону.

За присвоение или растрату бюджетных средств предусмотрено наказание на срок до 6 лет лишения свободы.

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