В организации азартных игр подозревают хабаровчанина

По версии следствия, фигурант с марта по май 2017 года разместил в торговых центрах города четыре игровых автомата. По словам подозреваемого, устройства он купил через Интернет. Одна игра для пользователя стоила от 50 до 100 рублей. В среднем каждый автомат ежесуточно приносил владельцу от пяти до десяти тысяч рублей.