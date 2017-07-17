В организации азартных игр подозревают хабаровчанина
В Хабаровске 30-летнего мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171. 2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
В Хабаровске 30-летнего мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171. 2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
По версии следствия, фигурант с марта по май 2017 года разместил в торговых центрах города четыре игровых автомата. По словам подозреваемого, устройства он купил через Интернет. Одна игра для пользователя стоила от 50 до 100 рублей. В среднем каждый автомат ежесуточно приносил владельцу от пяти до десяти тысяч рублей.
Сейчас автоматы изъяты, ведется расследование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на