В Перми автомобилист устроил ДТП на перекрестке

В 15:15 на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Оборонщиков водитель Renault Duster на большой скорости «догнал» автомобили Chevrolet и Skoda. По словам свидетелей аварии, за рулем «Дастера» был пенсионер.



В ДТП никто не пострадал, механические повреждения получили автомобили.