В Перми автомобилист устроил ДТП на перекрестке
16 июля в Кировском районе Перми автомобилист на Renault Duster врезался в две иномарки, которые стояли на перекрестке во время запрещающего сигнала светофора.
16 июля в Кировском районе Перми автомобилист на Renault Duster врезался в две иномарки, которые стояли на перекрестке во время запрещающего сигнала светофора.
В 15:15 на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Оборонщиков водитель Renault Duster на большой скорости «догнал» автомобили Chevrolet и Skoda. По словам свидетелей аварии, за рулем «Дастера» был пенсионер.
В ДТП никто не пострадал, механические повреждения получили автомобили.