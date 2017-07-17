Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
10 трагических и странных смертей во время секса
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Премьер Украины: РФ развязала войну против демократического мира
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
11:17 (мск), источник: Новости Перми

В Перми автомобилист устроил ДТП на перекрестке

16 июля в Кировском районе Перми автомобилист на Renault Duster врезался в две иномарки, которые стояли на перекрестке во время запрещающего сигнала светофора.

В 15:15 на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Оборонщиков водитель Renault Duster на большой скорости «догнал» автомобили Chevrolet и Skoda. По словам свидетелей аварии, за рулем «Дастера» был пенсионер.

В ДТП никто не пострадал, механические повреждения получили автомобили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Перми автомобилист устроил ДТП на перекрестке
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь