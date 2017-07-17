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11:18 (мск), источник: Om1.ru

На свалке в Красноярке под Омском нашли трупы свиней, умерших от африканской чумы

Не исключено, что очагов опасной инфекции может быть больше: владельцы скрывают от ветеринарной службы смерть своих животных.

В Омской области выявлен ещё один очаг африканской чумы свиней.

Как сообщает официальный портал «Омская губерния», накануне на свалке села Красноярка обнаружили свежее захоронение, в котором находилось несколько свиных туш. Сегодня лабораторные исследования трупов подтвердили подозрения ветеринаров: в биологическом материале был выявлен вирус африканской чумы свиней.

Напомним, что 14 июля диагноз африканской чумы свиней был подтверждён в деревне Верблюжье Саргатского района, а 16 июля — в посёлке Ачаирский Омского района. В обоих случаях владельцы скрыли от ветеринарных служб факт падежа. Крестьянин из деревни Верблюжье тайно сжёг трупы свиней на своём подворье. Теперь ему грозит административная ответственность за нарушение правил карантина.

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