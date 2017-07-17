В Москве женщина помогла пенсионерке донести пакет с продуктами и ограбила ее

Сотрудники полиции задержали женщину, которая на востоке Москвы помогла пенсионерке донести до дома тяжелый пакет с продуктами, а затем ограбила ее. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По словам потерпевшей, 87-летней жительницы столицы, незнакомая женщина подошла к ней, когда она шла из магазина, и предложила помочь донести покупки до дома. Возле подъезда неизвестная оставила пакет с продуктами, сорвала с плеча пенсионерки сумку и скрылась. При этом материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Спустя некоторое время участковые задержали подозреваемую на Косинской улице. В отношении нее возбуждено уголовное дело о грабеже.