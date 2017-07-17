Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
10 трагических и странных смертей во время секса
СМИ узнали о сложностях Кремля для президентской кампании Путина
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Какие серьги в моде этим летом (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: премьер Украины рассказал о 1,7 млн вынужденных переселенцах
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
11:16 (мск), источник: Мослента

В Москве женщина помогла пенсионерке донести пакет с продуктами и ограбила ее

Подозреваемую уже задержали.

Сотрудники полиции задержали женщину, которая на востоке Москвы помогла пенсионерке донести до дома тяжелый пакет с продуктами, а затем ограбила ее. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Читайте также
В Москве задержан мужчина, пытавшийся взять в кредит 38 млн руб. по поддельным документам

По словам потерпевшей, 87-летней жительницы столицы, незнакомая женщина подошла к ней, когда она шла из магазина, и предложила помочь донести покупки до дома. Возле подъезда неизвестная оставила пакет с продуктами, сорвала с плеча пенсионерки сумку и скрылась. При этом материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Спустя некоторое время участковые задержали подозреваемую на Косинской улице. В отношении нее возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в июле беременная женщина вместе с сообщницей обокрала пенсионерку в районе Кунцево на западе столицы на 180 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как развлекались в СССР. Фото
Бизнесмена заживо похоронили в Москве
Как развлекались в СССР. Фото
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь