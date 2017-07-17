В Севастополе столкнулись две иномарки: спасатели деблокировали троих пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в понедельник утром в Гагаринском районе Севастополя. По информации
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в понедельник утром в Гагаринском районе Севастополя. По информации
В результате ДТП пострадали три человека.
«Прибывшие к месту происшествия спасатели при помощи специального
В ликвидации последствий ДТП от чрезвычайного ведомства были задействованы 10 человек.