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12:09 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе столкнулись две иномарки: спасатели деблокировали троих пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в понедельник утром в Гагаринском районе Севастополя. По информации пресс-службы МЧС России по Севастополю, на улице Вакуленчука столкнулись Samand и Hyundai Solaris.

В результате ДТП пострадали три человека.

«Прибывшие к месту происшествия спасатели при помощи специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали трех пострадавших из машин и передали бригадам скорой медицинской помощи. Параллельно с этим были проведены работы по отключению аккумуляторов для предотвращения возгорания в авто», — рассказали в МЧС.

В ликвидации последствий ДТП от чрезвычайного ведомства были задействованы 10 человек.

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