В Севастополе столкнулись две иномарки: спасатели деблокировали троих пострадавших

«Прибывшие к месту происшествия спасатели при помощи специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали трех пострадавших из машин и передали бригадам скорой медицинской помощи. Параллельно с этим были проведены работы по отключению аккумуляторов для предотвращения возгорания в авто», — рассказали в МЧС.