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12:09 (мск), источник: Volga News

В Самаре ищут водителя, сбившего юного велосипедиста и скрывшегося

Самарские полицейские устанавливают личность водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, 15 июля, примерно в 20:15, автомобилист ехал по ул. Гагарина и, поворачивая направо во двор домов № 139 и 141, не уступил дорогу и сбил 17-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару в попутном направлении.

Несовершеннолетнего пострадавшего доставили в больницу, а водитель уехал с места аварии.

Сотрудники ОГИБДД Самары просят очевидцев, располагающих какой-либо информацией о скрывшемся водителе, сообщить об этом в их подразделение по адресу: Самара, ул. А. Матросова, 153а, или позвонить по телефонам: 8−927−705−44−37 или 373−78−78.

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