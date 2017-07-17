В Самаре ищут водителя, сбившего юного велосипедиста и скрывшегося

По предварительным данным полицейских, 15 июля, примерно в 20:15, автомобилист ехал по ул. Гагарина и, поворачивая направо во двор домов № 139 и 141, не уступил дорогу и сбил 17-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару в попутном направлении.
Несовершеннолетнего пострадавшего доставили в больницу, а водитель уехал с места аварии.
Сотрудники ОГИБДД Самары просят очевидцев, располагающих какой-либо информацией о скрывшемся водителе, сообщить об этом в их подразделение по адресу: Самара, ул. А. Матросова, 153а, или позвонить по телефонам: 8−927−705−44−37 или 373−78−78.