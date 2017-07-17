В Самаре ищут водителя, сбившего юного велосипедиста и скрывшегося

По предварительным данным полицейских, 15 июля, примерно в 20:15, автомобилист ехал по ул. Гагарина и, поворачивая направо во двор домов № 139 и 141, не уступил дорогу и сбил 17-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару в попутном направлении.

Несовершеннолетнего пострадавшего доставили в больницу, а водитель уехал с места аварии.