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11:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Трое нижегородских экс-полицейских подозреваются в участии в преступном сообществе по похищению и убийству людей

Трое нижегородских экс-полицейских подозреваются в участии в преступном сообществе по похищению и убийству людей. Как сообщило СУ СК РФ по Нижегородской области 17 июля 2017 года, управлением расследуется дело в отношении семи граждан.

54-летний мужчина подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), трое (59, 44 и 36 лет) — по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), трое (возраст не указан) — по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, организованное преступное сообщество (ОПС) было создано в регионе в начале 2014 года для похищений граждан, их незаконного лишения свободы, вымогательств, мошенничеств, убийств. В состав ОПС вошли сотрудники полиции.

Так, летом 2014 года у 56-летнего мужчины, страдающего алкогольной зависимостью, соучастники незаконно отобрали право собственности на квартиру. Родственники потерпевшего, обнаружив преступление, заявили в полицию, а самого бывшего собственника поместили в наркологическую клинику. «Участники ОПС отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство», — отмечается в сообщении.

Еще двое потерпевших, по версии следствия, похищены полицейскими и переданы соучастникам для совершения хищения права собственности на принадлежащие им квартиры.

Всего с 2014 по август 2016 года участники сообщества совершили ряд преступлений, в результате которых у семи граждан похищены квартиры. При этом трое потерпевших убиты, двое — похищены. Все противоправные деяния совершились в отношении лиц, злоупотреблявших алкогольными напитками.

По информации регионального ГУ МВД, сейчас двое полицейских из органов внутренних дел уволены, один — отстранен от должности. Расследование уголовного дела продолжается.

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