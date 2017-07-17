Под Петербургом пятеро грабителей с битами связали охранника и похитили вибропогружатель
61-летний сторож серьезно не пострадал.
61-летний сторож серьезно не пострадал.
Вечером в воскресенье на ночную службу заступил 61-летний сторож, охраняющий стоянку строительной техники специализированного
После чего вместе с похищенным скрылись на неустановленном автомобиле. Когда мужчине удалось освободиться, он позвонил по телефону «02».
— Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решатся вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает
Сумма материального ущерба устанавливается. 61-летний охранник, к счастью, серьезно не пострадал.