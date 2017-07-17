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11:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Петербургом пятеро грабителей с битами связали охранника и похитили вибропогружатель

61-летний сторож серьезно не пострадал.

Вечером в воскресенье на ночную службу заступил 61-летний сторож, охраняющий стоянку строительной техники специализированного монтажно-эксплуатационного управления в деревне Янино Всеволожского района. Когда наступила ночь, в вагон-бытовку охраны вошли пятеро преступников.

Они угрожали охраннику битами и пистолетом, после чего связали его скотчем и ремнем. А сами пошли на стоянку, где похитили вибропогружатель. Это специальное навесное оборудование для трактора.

После чего вместе с похищенным скрылись на неустановленном автомобиле. Когда мужчине удалось освободиться, он позвонил по телефону «02».

— Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решатся вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сумма материального ущерба устанавливается. 61-летний охранник, к счастью, серьезно не пострадал.

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