Под Петербургом пятеро грабителей с битами связали охранника и похитили вибропогружатель

Вечером в воскресенье на ночную службу заступил 61-летний сторож, охраняющий стоянку строительной техники специализированного монтажно-эксплуатационного управления в деревне Янино Всеволожского района. Когда наступила ночь, в вагон-бытовку охраны вошли пятеро преступников.

Они угрожали охраннику битами и пистолетом, после чего связали его скотчем и ремнем. А сами пошли на стоянку, где похитили вибропогружатель. Это специальное навесное оборудование для трактора.