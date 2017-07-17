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11:58 (мск), источник: "Российская газета"

Рейс из Симферополя в Екатеринбург задержали из-за вмятин на самолете

В международном аэропорту Симферополь на фюзеляже аэробуса A-320 были обнаружены небольшие вмятины от птиц, из-за чего пришлось задержать рейс на Екатеринбург. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Следы попадания птиц были замечены во время послеполетного осмотра воздушного судна на месте стоянки аэробуса. После этого согласно регламенту сотрудники аэропорта обследовали маршрут руления самолета, но ни перьев, ни тушек птиц, которые обычно остаются после столкновения самолетов с пернатыми, на взлетно-посадочной полосе обнаружено не было.

При этом экипаж самолета, произведшего посадку в Симферополе, не заметил столкновения с птицами и соответственно не доложил о нем службам аэропорта. Таким образом, вмятины были получены в аэропортах, где ранее успел побывать аэробус — Кемерове, Ростове-на-Дону или других.

— После обнаружения вмятин на фюзеляже носовые обтекатели пришлось заменить, после чего самолет вылетел в пункт назначения, — рассказал заместитель генерального директора по связям с общественностью аэропорта Симферополь Игорь Лаптев. — Но ремонт самолета привел к целой серии задержек в других аэропортах.

Сам самолет в Екатеринбург, который должен был отправиться в столицу Урала по расписанию в 9 часов 15 минут, вылетел только в 20:33.

Игорь Лаптев добавил, что в аэропорту работает специальная орнитологическая служба, в распоряжении которой есть биоакустическая система: она транслирует крики хищных птиц, которые отпугивают других пернатых. Работают также звуковые пушки. Это практически исключает попадание птиц в самолеты.

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