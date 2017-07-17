Под Новосибирском четверо подростков до смерти избили мужчину палками

Источник: РИА Новости

«Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних и одного 15-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.

По данным следствия, около часа ночи 14 июля 2017 года два 16-летних, 15-летний и 11-летний подростки гуляли по селу Сокур Мошковского района. В какой-то момент мимо них проходил 43-летний мужчина. Из хулиганских побуждений без какой либо причины 11-летний подросток нецензурно оскорбил встретившегося мужчину. В ответ тот высказал подростку замечание и стал уходить.

«Желая отомстить мужчине за сделанное тем замечание 11-летнему лицу замечание, все четверо подростков договорились между собой причинить мужчине телесные повреждения, а затем догнали того и множественными ударами палок, рук и ног совместно нанесли потерпевшему телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

С места происшествия все они скрылись, однако вскоре их разыскали полицейские. Сейчас троим фигурантам дела предъявлено обвинение, по ходатайству следователя они заключены судом под стражу. Одиннадцатилетний соучастник в силу возраста не привлекается к уголовной ответственности. Позже выяснилось, что один из обвиняемых ранее судим за кражу, а второй находится под следствием по делу о причинении тяжкого вреда здоровью человека.