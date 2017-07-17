Бойцы Росгвардии задержали пьяного шофёра, устроившего массовое ДТП в Омске

Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который по предварительным данным, является виновником массового ДТП. Мужчина пытался скрыться с места происшествия бегом, — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошёл накануне, 16 июля в вечернее время. Патрульный экипаж силового ведомства ехал по улице 10-лет Октября, когда бойцы заметили неуверенно бегущего мужчину. При этом убегающему беспрестанно сигналили другие автомобили, а некоторые очевидцы бросились в погоню.

Сотрудники Росгвардии оперативно поймали мужчину и продолжили разбираться с произошедшем. Выяснилось, что остановленный нетрезвый молодой человек спешно покинул автомобиль ВАЗ 2109 после столкновений с автомобилями Тойота и Субару.

Сначала мужчина уверял, что он был в машине лишь пассажиром, но потерпевшие и другие очевидцы отмечали, что именно он и являлся водителем. Более того, очевидцы аварии рассказывали, что вазовская «девятка» выехала на перекрёсток при красном сигнале светофора. Из-за чего, по всей видимости, и произошла авария.

Кстати, во время разбирательств выяснилось, что мужчина оставил место другой аварии. Она произошла лишь за несколько минут до описываемых событий на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Звездова. Там данный автомобиль тольяттинского завода въехал в другую отечественную машину — ВАЗ 2114.