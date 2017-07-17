Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
«Бурно и сложно»: СМИ о работе с президентской компанией Путина
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Киев объяснил, зачем стране требуется гуманитарная помощь
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
12:01 (мск), источник: АиФ Омск

Бойцы Росгвардии задержали пьяного шофёра, устроившего массовое ДТП в Омске

Предполагаемый виновник инцидента попытался бросить машину и покинуть место происшествия бегом.

Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который по предварительным данным, является виновником массового ДТП. Мужчина пытался скрыться с места происшествия бегом, — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошёл накануне, 16 июля в вечернее время. Патрульный экипаж силового ведомства ехал по улице 10-лет Октября, когда бойцы заметили неуверенно бегущего мужчину. При этом убегающему беспрестанно сигналили другие автомобили, а некоторые очевидцы бросились в погоню.

Сотрудники Росгвардии оперативно поймали мужчину и продолжили разбираться с произошедшем. Выяснилось, что остановленный нетрезвый молодой человек спешно покинул автомобиль ВАЗ 2109 после столкновений с автомобилями Тойота и Субару.

Сначала мужчина уверял, что он был в машине лишь пассажиром, но потерпевшие и другие очевидцы отмечали, что именно он и являлся водителем. Более того, очевидцы аварии рассказывали, что вазовская «девятка» выехала на перекрёсток при красном сигнале светофора. Из-за чего, по всей видимости, и произошла авария.

Кстати, во время разбирательств выяснилось, что мужчина оставил место другой аварии. Она произошла лишь за несколько минут до описываемых событий на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Звездова. Там данный автомобиль тольяттинского завода въехал в другую отечественную машину — ВАЗ 2114.

Предполагаемого правонарушителя бойцы Росгвардии передали сотрудникам ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедших инцидентов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из клубники, абрикосов, тыквы. Рецепты традиционного и необычного варенья
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь