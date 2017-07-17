Бойцы Росгвардии задержали пьяного шофёра, устроившего массовое ДТП в Омске
Предполагаемый виновник инцидента попытался бросить машину и покинуть место происшествия бегом.
Предполагаемый виновник инцидента попытался бросить машину и покинуть место происшествия бегом.
Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который по предварительным данным, является виновником массового ДТП. Мужчина пытался скрыться с места происшествия бегом, — сообщает
Инцидент произошёл накануне, 16 июля в вечернее время. Патрульный экипаж силового ведомства ехал по улице 10-лет Октября, когда бойцы заметили неуверенно бегущего мужчину. При этом убегающему беспрестанно сигналили другие автомобили, а некоторые очевидцы бросились в погоню.
Сотрудники Росгвардии оперативно поймали мужчину и продолжили разбираться с произошедшем. Выяснилось, что остановленный нетрезвый молодой человек спешно покинул автомобиль ВАЗ 2109 после столкновений с автомобилями Тойота и Субару.
Сначала мужчина уверял, что он был в машине лишь пассажиром, но потерпевшие и другие очевидцы отмечали, что именно он и являлся водителем. Более того, очевидцы аварии рассказывали, что вазовская «девятка» выехала на перекрёсток при красном сигнале светофора.
Кстати, во время разбирательств выяснилось, что мужчина оставил место другой аварии. Она произошла лишь за несколько минут до описываемых событий на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Звездова. Там данный автомобиль тольяттинского завода въехал в другую отечественную машину — ВАЗ 2114.
Предполагаемого правонарушителя бойцы Росгвардии передали сотрудникам ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедших инцидентов.