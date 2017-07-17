В Омске внезапно умер пациент психоневрологического интерната
Причины смерти 52-летнего мужчины устанавливаются.
Причины смерти 52-летнего мужчины устанавливаются.
В минувшую субботу, 15 июля около девяти часов утра, пациента психоневрологического интерната в поселке Северный под Омском не смогли разбудить своего 52-летнего соседа по палате.
Они позвали на помощь врачей, которые обнаружили, что их пациент мертв. Труп опекаемого доставлен в морг для установления причины смерти.
Скорее всего, это некриминальная гибель.