Женщина пострадала в столкновении машины с поездом в Нижнеудинском районе
В Нижнеудинском районе 17 июля 2017 года около 11 часов в районе села Худоеланское 53-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2121 столкнулся с грузовым.
В Нижнеудинском районе 17 июля 2017 года около 11 часов в районе села Худоеланское 53-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2121 столкнулся с грузовым.
В Нижнеудинском районе 17 июля 2017 года около 11 часов в районе села Худоеланское 53-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2121 столкнулся с грузовым поездом, проигнорировав красный сигнал светофора. Госпитализирована 62-летняя женщина. По данному факту проводится проверка, сообщает
Полиция Иркутской области напоминает о том, что железнодорожные переезды представляют собой места особо повышенной опасности.