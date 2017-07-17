Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кому могут увеличить пенсии на 10 тысяч
Брокколи, йога и велосипед: как предотвратить рак
Стая птиц врезалась в самолет в аэропорту Симферополя
Названы самые комфортные для жизни российские города
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
20 летательных аппаратов приближались к границам России – СМИ
СМИ: Чехова опубликовала фото в купальнике на море
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Чехова опубликовала фото в купальнике на побережье - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Машины смертников «Исламского государства»
13:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Женщина пострадала в столкновении машины с поездом в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе 17 июля 2017 года около 11 часов в районе села Худоеланское 53-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2121 столкнулся с грузовым.

В Нижнеудинском районе 17 июля 2017 года около 11 часов в районе села Худоеланское 53-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2121 столкнулся с грузовым поездом, проигнорировав красный сигнал светофора. Госпитализирована 62-летняя женщина. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция Иркутской области напоминает о том, что железнодорожные переезды представляют собой места особо повышенной опасности. Дорожно-транспортные происшествия, возникающие на них, имеют, как правило, очень тяжёлые последствия. Водитель должен переезжать железнодорожные пути только в установленных местах, проявляя повышенное внимание, осторожность и осмотрительность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Бледанс, Меладзе и еще 4 звезды, воспитывающие особенных детей Появление в семье малыша с синдромом Дауна, аутизмом или ДЦП – серьезное испытание для родителей. С этим сталкиваются и звезды. Однако герои этого материала не только не отказались от своих детей, но и сделали все, чтобы окружить их заботой и любовью, став примером для многих мам и пап.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь