В Прикамье во время отдыха на Вишере пропал мужчина

В Прикамье на реке Вишера 15 июля произошло ЧП, в результате которого пропал 32-летний Алексей Зубов. Четверо мужчин плыли на лодке, которая внезапно перевернулась. Мужчины стали выбираться вплавь, но один из них через некоторое время пропал из виду.

«После поступления сигнала о происшествии на место выехали сотрудники Пермской краевой службы спасения. Но найти мужчину водолазам не удалось», — сообщила корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель ГУ МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина.

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