В Прикамье во время отдыха на Вишере пропал мужчина
Компания из четырёх человек сплавлялась на лодке, которая перевернулась.
Компания из четырёх человек сплавлялась на лодке, которая перевернулась.
В Прикамье на реке Вишера 15 июля произошло ЧП, в результате которого пропал 32-летний Алексей Зубов. Четверо мужчин плыли на лодке, которая внезапно перевернулась. Мужчины стали выбираться вплавь, но один из них через некоторое время пропал из виду.
«После поступления сигнала о происшествии на место выехали сотрудники Пермской краевой службы спасения. Но найти мужчину водолазам не удалось», — сообщила корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель ГУ МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина.
В Пермской краевой службе спасения рассказали, что происшествие случилось рядом с камнем Ветлан, недалеко от базы отдыха «Родник». В этом месте очень сильное течение, и, если мужчина не выбрался на берег, его могло унести вниз по реке на десятки километров.