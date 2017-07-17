Следком завел уголовное дело из-за погибшего на стройке подростка
Сотрудники СУСК России по Омской области заинтересовались гибелью 12-летнего подростка, и завели уголовное дело по факту его гибели.
Сотрудники СУСК России по Омской области заинтересовались гибелью 12-летнего подростка, и завели уголовное дело по факту его гибели.
Напомним, что 15 июля подросток сорвался с 9-го этажа строящегося дома по пр. Королева, 3/1. После он был доставлен в больницу, где и скончался от полученных травм.
«В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также должностные лица, ответственные за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ, действиям которых будет дана правовая оценка по ч. 2 ст. 216 УК РФ (“Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”)», — сообщает
Теперь, если вина строителей в несоблюдении техники безопасности будет доказана, им грозят огромные штрафы и суровые тюремные сроки.