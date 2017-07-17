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12:54 (мск), источник: СуперОмск

Следком завел уголовное дело из-за погибшего на стройке подростка

Сотрудники СУСК России по Омской области заинтересовались гибелью 12-летнего подростка, и завели уголовное дело по факту его гибели.

Напомним, что 15 июля подросток сорвался с 9-го этажа строящегося дома по пр. Королева, 3/1. После он был доставлен в больницу, где и скончался от полученных травм.

«В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также должностные лица, ответственные за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ, действиям которых будет дана правовая оценка по ч. 2 ст. 216 УК РФ (“Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”)», — сообщает пресс-служба СУСК России по Омской области.

Теперь, если вина строителей в несоблюдении техники безопасности будет доказана, им грозят огромные штрафы и суровые тюремные сроки.

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