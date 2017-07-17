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12:52 (мск), источник: Volga News

Житель Жигулевска отобрал у матери $51 тысячу

Фигурантом многоэпизодного уголовного дела о хищении денег стал 20-летний житель Жигулевска. Жертвой выступала его собственная мать.

По данным источника в правоохранительных органах, в мае 2017 г. он несколько раз угрозами заставлял ее расстаться с крупными суммами в валюте. Один раз мужчина даже пригрозил 45-летней женщине топором. В общей сложности он получил $51 тысячу.

Уголовные дела были возбуждены по статьям «Грабеж» и «Разбой». Подозреваемый уже имеет судимость за воровство.

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