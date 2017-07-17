Удар током: обугленное дело подростка нашли на станции в Жлобине
Следователи начали поверку в связи с гибелью учащегося местного колледжа, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.
Следователи начали поверку в связи с гибелью учащегося местного колледжа, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Подростка убило током на железнодорожной станции
Информация о том, что недалеко от станции обнаружено обугленное тело подростка, поступила в Жлобинский РОВД днем 16 июля.
«В настоящее время подробности данной трагедии выясняют следователи, эксперты», — сообщили Sputnik в УСК.
По словам собеседников агентства, по данному факту назначена проверка, экспертизы, идет опрос свидетелей.
Следователи отметили, что личность подростка установлена, он учился в Жлобинском профтехколледже.
По данным экспертов, напряжение тока в сети в месте гибели подростка составляет более 26 тысяч вольт.