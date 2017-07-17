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13:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинца оштрафовали за продажу шпионских очков

В обычный аксессуар был вмонтирован видеорегистратор.

Житель Челябинска по решению суда заплатит штраф за продажу солнцезащитных очков, куда был вмонтирован видеорегистратор, сообщают в региональной прокуратуре.

23-летний парень купил шпионский аксессуар через интернет в 2016 году, а спустя несколько месяцев решил от него избавиться. Сразу после продажи его задержали полицейские.

«Обвиняемый не имел на приобретение и реализацию специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. С учетом мнения государственного обвинителя уголовное дело в отношении подсудимого прекращено в связи с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее жителя Магнитогорска также приговорили к штрафу за покупку микрофона для тайной записи разговоров.

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