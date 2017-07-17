Челябинца оштрафовали за продажу шпионских очков
В обычный аксессуар был вмонтирован видеорегистратор.
В обычный аксессуар был вмонтирован видеорегистратор.
Житель Челябинска по решению суда заплатит штраф за продажу солнцезащитных очков, куда был вмонтирован видеорегистратор, сообщают в региональной прокуратуре.
23-летний парень купил шпионский аксессуар через интернет в 2016 году, а спустя несколько месяцев решил от него избавиться. Сразу после продажи его задержали полицейские.
«Обвиняемый не имел на приобретение и реализацию специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. С учетом мнения государственного обвинителя уголовное дело в отношении подсудимого прекращено в связи с применением к нему меры
Напомним, ранее жителя Магнитогорска также приговорили к штрафу за покупку микрофона для тайной записи разговоров.