Калининградка позвала в гости кавалера и лишилась украшений на 240 тысяч
Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 3 городского Управления МВД задержали 31-летнего жителя областного центра по подозрению в имущественном преступлении.
Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 3 городского Управления МВД задержали 31-летнего жителя областного центра по подозрению в имущественном преступлении.
По предварительным данным, мужчина причастен к краже ювелирных украшений на сумму 240 000 рублей из квартиры 38-летней калининградки. Об этом сообщила
Установлено, что потерпевшая сама пригласила подозреваемого в свое жилище. После совместного распития спиртных напитков злоумышленник тайно похитил 11 украшений, а затем скрылся. Женщина обнаружила пропажу спустя несколько часов после ухода гостя и обратилась в полицию.
Подозреваемого удалось задержать. В ходе обыска по месту жительства мужчины оперуполномоченные и следователи обнаружили и изъяли похищенное имущество.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.