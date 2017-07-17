Калининградка позвала в гости кавалера и лишилась украшений на 240 тысяч

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, мужчина причастен к краже ювелирных украшений на сумму 240 000 рублей из квартиры 38-летней калининградки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что потерпевшая сама пригласила подозреваемого в свое жилище. После совместного распития спиртных напитков злоумышленник тайно похитил 11 украшений, а затем скрылся. Женщина обнаружила пропажу спустя несколько часов после ухода гостя и обратилась в полицию.

Подозреваемого удалось задержать. В ходе обыска по месту жительства мужчины оперуполномоченные и следователи обнаружили и изъяли похищенное имущество.