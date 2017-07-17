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13:02 (мск), источник: Om1.ru

В Омске мужчина упал, ремонтируя крышу собственного дома

Несчастный случай произошел на улице 33-й Рабочей.

Как стало известно, еще 14 июля, около шести часов утра, из частного дома на улице 33-я Рабочая в БСМП-1 доставили 28-летнего мужчину.

Как оказалось, пострадавший чинил крышу собственного дома, но не воспользовался страховкой. В итоге он поскользнулся и упал.

Медики расценивают его состояние как крайне тяжелое. У мужчины закрытая травма груди, пневмоторакс, переломы ребер, закрытая травма живота.

Сейчас врачи пытаются спасти жизнь молодому омичу.

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