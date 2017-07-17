В Омске мужчина упал, ремонтируя крышу собственного дома
Несчастный случай произошел на улице 33-й Рабочей.
Несчастный случай произошел на улице 33-й Рабочей.
Как стало известно, еще 14 июля, около шести часов утра, из частного дома на улице 33-я Рабочая в БСМП-1 доставили 28-летнего мужчину.
Как оказалось, пострадавший чинил крышу собственного дома, но не воспользовался страховкой. В итоге он поскользнулся и упал.
Медики расценивают его состояние как крайне тяжелое. У мужчины закрытая травма груди, пневмоторакс, переломы ребер, закрытая травма живота.
Сейчас врачи пытаются спасти жизнь молодому омичу.