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13:51 (мск), источник: 36on.ru

На левом берегу Воронежа иномарка протаранила киоск

Сегодня ночью воронежцы стали очевидцами серьезного ДТП в областном центре. На перекресте улиц Героев Стратосферы и Ленинградской автомобиль врезался в киоск.

Сообщение о случившемся поступило в МЧС в 00 часов 20 минут 17 июля. Очевидцы рассказали, что возле дома № 59а по улице Ленинградской водитель легковушки не справился с управлением и врезался в препятствие. Последствия аварии ликвидировал один пожарный расчет в составе трех человек и спецмашины, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотографии последствий аварии были опубликованы в паблике «Типичный Воронеж». Очевидцы сообщили, что водитель «Киа», по всей видимости, даже не пытался предотвратить ДТП — на месте происшествия не было обнаружено тормозного пути. Также свидетели утверждают, что автомобилист «отделался переломом руки». Однако в пресс-службе городского управления ГИБДД журналистам 36on.ru сообщили, что пострадавших в этой аварии не было. Не исключено, что мужчина попросту не стал обращаться за помощью к врачам.

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