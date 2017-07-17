На левом берегу Воронежа иномарка протаранила киоск
Сегодня ночью воронежцы стали очевидцами серьезного ДТП в областном центре. На перекресте улиц Героев Стратосферы и Ленинградской автомобиль врезался в киоск.
Сегодня ночью воронежцы стали очевидцами серьезного ДТП в областном центре. На перекресте улиц Героев Стратосферы и Ленинградской автомобиль врезался в киоск.
Сообщение о случившемся поступило в МЧС в 00 часов 20 минут 17 июля. Очевидцы рассказали, что возле дома № 59а по улице Ленинградской водитель легковушки не справился с управлением и врезался в препятствие. Последствия аварии ликвидировал один пожарный расчет в составе трех человек и спецмашины, сообщили в
Фотографии последствий аварии были опубликованы в паблике «Типичный Воронеж». Очевидцы сообщили, что водитель «Киа», по всей видимости, даже не пытался предотвратить ДТП — на месте происшествия не было обнаружено тормозного пути. Также свидетели утверждают, что автомобилист «отделался переломом руки». Однако в