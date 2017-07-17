Трое жителей Брестской области обворовывали дачи и гаражи по всей Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники подразделений уголовного розыска из различных регионов Беларуси совместными усилиями изобличили преступную группу, которая специализировалась на кражах из нежилых помещений. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Трое ранее неоднократно судимых жителей Брестской области воровали из строящихся и дачных домов, гаражей, сараев. Когда подобные злодеяния стали фиксироваться практически ежесуточно, их раскрытие было взято на контроль руководством МВД. «О том, что преступления совершаются одной группой, свидетельствовали не только оперативные данные, но и выводы экспертов-криминалистов. Злоумышленники не брезговали ничем, начиная с газовых котлов, дорогостоящих станков и строительного инструмента, заканчивая б/у аудиотехникой, полотенцами и посудой. Сумма похищенного варьировалась от десятков до тысяч рублей», — отметили в министерстве.

Своим незаконным промыслом криминальное трио занималось практически на всей территории Беларуси. В течение ночи они могли «наследить» в нескольких регионах, исколесив при этом 500−700 км. Больше всего краж совершалось в Витебской области. Чуть позже сыщики выяснили причину — близость с российской границей. Похищенное сразу же вывозилось на территорию страны-соседки, где и сбывалось скупщикам.

В МВД рассказали, что из-за невозможности установить, какой населенный пункт в очередной раз выберут «вояжеры», специальные милицейские мобильные группы были созданы во всех регионах страны. Задержание произошло в начале июля в Брестской области. За два обворованных подворья в одной деревне и гараж — в другой, Брестским РОСК возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст. 205 УК «Кража».

«Установлено, что работали задержанные “вахтовым” методом: ночами воровали, а днем отсыпались либо на автостоянках в машине, либо в съемном жилье. Совершению преступлений предшествовало тщательное изучение местности. Маршруты движения выбирались таким образом, чтобы минимизировать встречу с постами ГАИ. Роли были четко распределены: двое выносили (иногда вывозили на строительной тачке) похищенное в условленное место, третий в целях безопасности объезжал местность на автомобиле, а затем забирал наворованное», — рассказали в МВД.