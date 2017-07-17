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13:41 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове объявлен в розыск мужчина, сбежавший из тюрьмы

По информации Департамента пенитенциарных учреждений вчера, из тюрьмы № 10 в Гоянах сбежал 23-летний заключённый.

Источник: Actualitati.md

Молодой мужчина участвовал в капитальном ремонте учреждения, и, воспользовавшись ситуацией, решил бежать из места заключения.

Сбежавший был осужден на 2 года по причине нарушения правил дорожного движения, а именно езде в нетрезвом состоянии.

Департамент пенитенциарных учреждений призывает к содействию всех граждан, которые могут что-либо сообщить о местонахождении человека, запечатленного на фото, цитирует сообщение ведомства aif.md.

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