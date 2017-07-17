В Молдове объявлен в розыск мужчина, сбежавший из тюрьмы
По информации Департамента пенитенциарных учреждений вчера, из тюрьмы № 10 в Гоянах сбежал 23-летний заключённый.
По информации Департамента пенитенциарных учреждений вчера, из тюрьмы № 10 в Гоянах сбежал 23-летний заключённый.
Молодой мужчина участвовал в капитальном ремонте учреждения, и, воспользовавшись ситуацией, решил бежать из места заключения.
Сбежавший был осужден на 2 года по причине нарушения правил дорожного движения, а именно езде в нетрезвом состоянии.
Департамент пенитенциарных учреждений призывает к содействию всех граждан, которые могут