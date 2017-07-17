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13:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина в Иркутске забил собутыльника молотком и отвез на такси его тело на кладбище

Злоумышленнику может грозить до 15 лет тюрьмы.

Мужчина в Иркутске забил собутыльника молотком, затем завернул тело в матрац и отвез его на Ново-Ленинское кладбище на автомобиле одной из служб такси. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

14 июля в полицию поступило сообщение от директора Ново-Ленинского кладбища о том, что у сторожевой будки на территории кладбища обнаружено тело мужчины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На месте следователями обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями и со связанными ногами, завернутое в матрац.

«Благодаря слаженной работе экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников, по оставленным уликам удалось в кратчайшие сроки установить личности потерпевшего и подозреваемого в совершении данного преступления», — отметили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области был доставлен в следственный отдел подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний гражданин одной из соседних стран, проживающий на территории России без регистрации.

Следователями установлено, что 12 июля в вечернее время подозреваемый и его 34-летний знакомый, находясь в квартире по улице Култукская Иркутска, распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый молотком нанес телесные повреждения потерпевшему, в результате чего последний от полученных травм скончался на месте. Затем, спустя два дня, в ночное время мужчина вывез тело потерпевшего на автомобиле одной из служб такси Иркутска в район Ново-Ленинского кладбища, предварительно завернув его в матрац.

В настоящее время в суде по ходатайству следователя рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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