Мужчина в Иркутске забил собутыльника молотком и отвез на такси его тело на кладбище
Злоумышленнику может грозить до 15 лет тюрьмы.
Злоумышленнику может грозить до 15 лет тюрьмы.
Мужчина в Иркутске забил собутыльника молотком, затем завернул тело в матрац и отвез его на
14 июля в полицию поступило сообщение от директора
«Благодаря слаженной работе
В ходе
Следователями установлено, что 12 июля в вечернее время подозреваемый и его 34-летний знакомый, находясь в квартире по улице Култукская Иркутска, распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый молотком нанес телесные повреждения потерпевшему, в результате чего последний от полученных травм скончался на месте. Затем, спустя два дня, в ночное время мужчина вывез тело потерпевшего на автомобиле одной из служб такси Иркутска в район
В настоящее время в суде по ходатайству следователя рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.