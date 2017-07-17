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13:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Руководитель «Уфалейского лесничества» обвиняется в получении взятки

Руководитель областного государственного учреждения «Уфалейское лесничество» Александр Лукьянов обвиняется в получении взятки Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период с мая по июль 2017 года Александр Лукьянов, получил взятку в сумме 200 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении деятельности ООО «Уфалейский лес».

Как сообщили в Следственном комитете региона, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователем будут изучены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

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