Два крымских села оказались обесточены из-за сбитых транспортом опор
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Два крымских села в воскресенье остались без энергоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Два крымских села в воскресенье остались без энергоснабжения
Несколькими часами позже аварийное отключение произошло в селе Зерновое Джанкойского района. По информации ресурсопоставляющего предприятия, часть села оказалась обесточена в результате наезда неизвестным транспортным средством на опору, в результате чего она повисла на проводах. При этом виновник ДТП с места скрылся.
Ремонт и восстановление энергоснабжения запланировано на понедельник, добавили в «Крымэнерго».