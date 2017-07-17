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13:29 (мск), источник: РИА Крым

Два крымских села оказались обесточены из-за сбитых транспортом опор

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Два крымских села в воскресенье остались без энергоснабжения из-за сбитых автотранспортом опор. Так, по информации «Крымэнерго», в Ленинском районе трактор сбил опору, в результате чего часть поселка Новониколаевка оставалась без света с 18:14 до 19:42.

Источник: РИА "Новости"

Несколькими часами позже аварийное отключение произошло в селе Зерновое Джанкойского района. По информации ресурсопоставляющего предприятия, часть села оказалась обесточена в результате наезда неизвестным транспортным средством на опору, в результате чего она повисла на проводах. При этом виновник ДТП с места скрылся.

Ремонт и восстановление энергоснабжения запланировано на понедельник, добавили в «Крымэнерго».

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