«Тойота» повернулась на крышу в центре Новосибирска
Перевернутый автомобиль создал затруднения движение на Красном проспекте, рассказали очевидцы.
Перевернутый автомобиль создал затруднения движение на Красном проспекте, рассказали очевидцы.
«Тойота» повернулась на крышу в центре Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла на перекрестке Красного проспекта и улицы Достоевская. Автомобиль «Toyota ist» перевернулся на крышу после столкновения с автомобилем «Toyota Corolla». Водитель «Короллы» выполняла поворот и не убедилась в безопасности маневра.
Данных о пострадавших нет.