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13:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Тойота» повернулась на крышу в центре Новосибирска

Перевернутый автомобиль создал затруднения движение на Красном проспекте, рассказали очевидцы.

«Тойота» повернулась на крышу в центре Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла на перекрестке Красного проспекта и улицы Достоевская. Автомобиль «Toyota ist» перевернулся на крышу после столкновения с автомобилем «Toyota Corolla». Водитель «Короллы» выполняла поворот и не убедилась в безопасности маневра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Данных о пострадавших нет.

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