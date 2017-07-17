В Казани подросток погиб, получив удар током на заброшенной бытовке

Трагедия произошла вечером 16 июля недалеко от садоводческих товариществ Кировского района Казани. По предварительным данным, 13-летний подросток вместе с другом забрался на заброшенную бытовку, чтобы поиграть в карты. Задев свисавшие над ней провода линий электропередач, находившихся под напряжением, он получил удар током и скончался на месте.