В Казани подросток погиб, получив удар током на заброшенной бытовке
13-летний мальчик вместе с другом забрался на крышу здания, где задел провода ЛЭП.
13-летний мальчик вместе с другом забрался на крышу здания, где задел провода ЛЭП.
Подросток получил смертельный удар током, сообщает
Трагедия произошла вечером 16 июля недалеко от садоводческих товариществ Кировского района Казани. По предварительным данным, 13-летний подросток вместе с другом забрался на заброшенную бытовку, чтобы поиграть в карты. Задев свисавшие над ней провода линий электропередач, находившихся под напряжением, он получил удар током и скончался на месте.
По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают человека, ответственного за обслуживание данной электросети.