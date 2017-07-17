Двум крымчанам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу персиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Правоохранители задержали двух крымчан при попытке кражи 112 килограммов персиков из частного сада в Сакском районе. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Правоохранители задержали двух крымчан при попытке кражи 112 килограммов персиков из частного сада в Сакском районе. Об этом сообщает
Как уточнили в ведомстве, задержанными оказались 24-летний житель Симферополя и его 19-летний приятель. За кражей их застал сторож сада, который вызвал полицию.
«При виде охранника молодые люди поспешили скрыться. Убегая, один из них на пути к автомобилю, стоящему за забором, выронил свой мобильный телефон. Сорванные персики весом 112 килограммов также были брошены на месте происшествия — злоумышленники не успели загрузить похищенное в свой транспорт», — говорится в сообщении.
Молодых людей удалось задержать по «горячим следам». В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 5 лет тюремного заключения.