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13:28 (мск), источник: РИА Крым

Двум крымчанам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу персиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Правоохранители задержали двух крымчан при попытке кражи 112 килограммов персиков из частного сада в Сакском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, задержанными оказались 24-летний житель Симферополя и его 19-летний приятель. За кражей их застал сторож сада, который вызвал полицию.

«При виде охранника молодые люди поспешили скрыться. Убегая, один из них на пути к автомобилю, стоящему за забором, выронил свой мобильный телефон. Сорванные персики весом 112 килограммов также были брошены на месте происшествия — злоумышленники не успели загрузить похищенное в свой транспорт», — говорится в сообщении.

Молодых людей удалось задержать по «горячим следам». В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 5 лет тюремного заключения.

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