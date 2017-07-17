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14:16 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец устроил в Белоруссии ДТП с погибшим и шестью пострадавшими

В результате ДТП пострадали трое детей.

Водитель калининградской фуры стал виновником ДТП в Белоруссии, в результате которого один человек погиб и еще шестеро (включая троих маленьких детей) получили ранения. Об этом в понедельник сообщает официальный сайт Госавтоинспекции Брестской области.

Авария произошла около 17:40 в воскресенье. По данным белорусских инспекторов, автомобиль «ДАФ» с полуприцепом, за рулем которого сидел 28-летний житель Калининграда, двигался по автодороге «Брест-Минск-граница РФ» в сторону Минска.

На 47 км трассы в районе деревни Перки фура врезалась в ехавший впереди «Ситроен Ксара», которым управлял 48-летний житель г. Дрогичин. Легковой автомобиль остановился перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода.

От сильного удара «Ситроен» вылетел на пешеходный переход и сбил 57-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу. От полученных женщина скончалась в 20:35 в больнице.

Травмы в результате ДТП получили 6 человек, находившихся в «Ситроене». Среди пострадавших 48-летний водитель, 58-летняя жительница женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении, трое мальчиков в возрасте 11, 9 и 12 лет, которые сидели сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности, а также 46-летняя женщина, которая также сидела сзади.

Все, кроме 46-летней женщины-пассажира, были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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