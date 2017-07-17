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14:04 (мск), источник: Sputnik.by

СК: Тело убитой гомельчанки несколько суток пролежало в шкафу

Женщине были нанесены множественные ножевые ранения, по подозрению в совершении убийства задержаны ее дочь и приятель последней.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Гомельские следователи устанавливают обстоятельства убийства 45-летней гомельчанки, тело которой с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в шкафу на балконе, сообщили в СК.

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Предварительно установлено, что убийство произошло в ночь с 7 на 8 июля, тело на балконе квартиры, где она проживала с дочерью и внуком, было обнаружено через несколько дней.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны дочь убитой 1992 года рождения и ее приятель 1991 года рождения», — сообщили Sputnik в понедельники в УСК по Гомельской области.

Там отметили, что после убийства тело с множественными ножевыми ранениями спрятали на балконе в шкафу. Основной версией данного убийства следователи считают неприязненные отношения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего, осуществляется сбор доказательств, отметили в УСК.

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