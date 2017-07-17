Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Брокколи, йога и велосипед: как предотвратить рак
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Чехова показала себя в купальнике: Сеть возмущена фотошопом
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Хрупкие льды Антарктиды
13:57 (мск), источник: Sputnik.md

Можно ли купить гражданство Румынии, и сколько оно стоит

В обход закона: во сколько обойдется процедура получения гражданства Румынии на черном рынке, и что грозит тем, кто нарушает закон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Житель Штефан Водэ вымогал 10 тысяч евро за помощь в получении гражданства Румынии.

По сообщению Национального антикоррупционного центра Молдовы, за такую сумму мужчина утверждал, что соберет необходимый пакет документов, даже если претендент на гражданство не отвечает всем требованиям. Он также обещал поспособствовать выдаче румынского паспорта в более короткие сроки.

Мужчину поймали с поличным в момент получения взятки в одном из торговых центров Кишинева. Первый транш в тысячу евро передан под присмотром сотрудников антикоррупционного центра и добровольно сдан подозреваемым по итогам личного досмотра. Деньги были завернуты в ксерокопии свидетельств о рождении и спрятаны в карманы брюк мужчины.

Возбуждено уголовное дело по ст.326 п. 2 b) и c) Уголовного кодекса Молдовы. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит тюремный срок до шести лет или штраф в размере 200 тысяч леев. На данный момент мужчина задержан на 72 часа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Правила дорожного движения в Молдове изменят: что надо знать
В Кремле ответили на условия США по возврату дипсобственности РФ
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи Поиски исполнителей главных ролей продолжались несколько месяцев, пробы прошли более 2000 актеров
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь