Можно ли купить гражданство Румынии, и сколько оно стоит

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Житель Штефан Водэ вымогал 10 тысяч евро за помощь в получении гражданства Румынии.

По сообщению Национального антикоррупционного центра Молдовы, за такую сумму мужчина утверждал, что соберет необходимый пакет документов, даже если претендент на гражданство не отвечает всем требованиям. Он также обещал поспособствовать выдаче румынского паспорта в более короткие сроки.

Мужчину поймали с поличным в момент получения взятки в одном из торговых центров Кишинева. Первый транш в тысячу евро передан под присмотром сотрудников антикоррупционного центра и добровольно сдан подозреваемым по итогам личного досмотра. Деньги были завернуты в ксерокопии свидетельств о рождении и спрятаны в карманы брюк мужчины.