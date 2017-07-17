Женщину в Сочи будут судить за нападение ее собаки на ребенка

В мае в Сочи собака напала на восьмилетнюю девочку. Ребенок находился рядом с двором, где была собака породы алабай (среднеазиатская овчарка). В какой-то момент ворота в соседский двор оказались открыты, и животное выбежало на улицу, где напало на девочку и укусило ее в подмышечную впадину, разорвав артерию. Ребенок был доставлен в больницу, где врачи прооперировали девочку, заменив часть артерии. В отношении хозяйки животного возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».