Банкиру Мацелевичу грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в ОПГ

Главным обвиняемым проходит банкиру Станиславу Мацелевичу. Именно его следователи считают организатором преступного сообщества для совершения преступлений в банковской сфере.

Как уточняется, обвиняемые получили доход свыше 322 млн рублей.

«В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей», — заявили в Следкоме по Омской области.

В настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, 8 обвиняемых и их защитники ознакомлены в полном объеме с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов. По уголовному делу составлено обвинительное заключение, которое вместе с уголовным делом направлено в прокуратуру Омской области для решения вопроса об его утверждении и направлении уголовного дела в суд.