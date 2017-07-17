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14:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Зеленодольске полицейские предотвратили пожар и спасли человека

Причиной пожара стала газовая плита, которую хозяин квартиры забыл выключить.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске сотрудники полиции предотвратили пожар и спасли человека, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейский патрульно-постовой службы младший сержант полиции Игорь Гладышев работал совместно со стажерами Ильназом Гибадуллиным, Олегом Тарасовым и Максимом Кузьминым на посту «Майдан», расположенном на городском рынке.

На пост полиции поступило сообщение о возможном возгорании в одном из домов неподалеку. Сотрудники ППС сразу же прибыли на место, где выяснилось, что с балкона одной из квартир валит густой дым. Проникнув в горящее жилище, полицейские обнаружили на диване мужчину в бессознательном состоянии. Они вынесли пострадавшего на воздух и передали его медикам. По словам фельдшеров, благодаря вовремя подоспевшим полицейским 35-летний мужчина не отравился угарным газом и остался жив.

Причиной пожара стала газовая плита, которую хозяин забыл выключить.

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