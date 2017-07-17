В Зеленодольске полицейские предотвратили пожар и спасли человека
Причиной пожара стала газовая плита, которую хозяин квартиры забыл выключить.
Причиной пожара стала газовая плита, которую хозяин квартиры забыл выключить.
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске сотрудники полиции предотвратили пожар и спасли человека, сообщает
Полицейский
На пост полиции поступило сообщение о возможном возгорании в одном из домов неподалеку. Сотрудники ППС сразу же прибыли на место, где выяснилось, что с балкона одной из квартир валит густой дым. Проникнув в горящее жилище, полицейские обнаружили на диване мужчину в бессознательном состоянии. Они вынесли пострадавшего на воздух и передали его медикам. По словам фельдшеров, благодаря вовремя подоспевшим полицейским 35-летний мужчина не отравился угарным газом и остался жив.
Причиной пожара стала газовая плита, которую хозяин забыл выключить.