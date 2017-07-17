В Пулково задержали радиоактивную бандероль из Челябинска

Источник: Комсомольская правда

— Тревога! — заголосила система радиационного контроля, завидев обычную, на первый взгляд, бандероль в Пулковской таможне. «Янтарь-1П» не проведешь! Чувствительное средство таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов сразу заподозрило неладное.

Специалисты Пулковской таможни знают, что система не ошибается. Проверив бандероль на месте, они выяснили, что уровень гамма-излучения превышает естественный фон в 40 раз. Опасную посылку отправили в Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

— По результатам исследования максимальный уровень гамма-излучения на поверхности почтового отправления достигал 4,2 мкЗв/час (верхняя граница допустимой мощности дозы примерно 0,5 мкЗв/час, — прим. авт.), загрязнения радионуклеидами на наружной поверхности бандероли не выявлено, — сообщили в пресс-службе таможни.

Эксперты заключили, что бандроль надо захоронить — в целях обеспечения радиационной безопасности. А оказались в ней авиационные часы-хронограф АХЧ. Их массово выпускали в середине прошлого века для советской авиации. В 50-х — начале 60-х годов на стрелки и цифры авиационных часов-хронографов наносили специальный световой состав на основе радиоактивных солей Радия-226. Поэтому часы часто сильно «фонят», волнуя системы радиационного контроля.

Источник: Комсомольская правда

К слову, это уже второй опасный для здоровья «улов» Пулковской таможни только за лето. Отправитель обеих бандеролей — житель Челябинска. А получатели живут в Германии и в Австрии. Но ни тот, ни другой авиационных часов-хронографов из Челябинска так и не дождется.