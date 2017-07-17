В Пулково задержали радиоактивную бандероль из Челябинска
Она должна была улететь в Австрию.
Она должна была улететь в Австрию.
— Тревога! — заголосила система радиационного контроля, завидев обычную, на первый взгляд, бандероль в Пулковской таможне. «Янтарь-1П» не проведешь! Чувствительное средство таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов сразу заподозрило неладное.
Специалисты Пулковской таможни знают, что система не ошибается. Проверив бандероль на месте, они выяснили, что уровень
— По результатам исследования максимальный уровень
Эксперты заключили, что бандроль надо захоронить — в целях обеспечения радиационной безопасности. А оказались в ней авиационные
К слову, это уже второй опасный для здоровья «улов» Пулковской таможни только за лето. Отправитель обеих бандеролей — житель Челябинска. А получатели живут в Германии и в Австрии. Но ни тот, ни другой авиационных
Пулковская таможня напоминает, что радиоактивные материалы запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях в соответствии с актами Всемирного почтового союза и таможенным законодательством Таможенного союза стран ЕАЭС.