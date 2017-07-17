Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
10 трагических и странных смертей во время секса
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Названы самые комфортные для жизни российские города
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
СМИ: Порошенко попросил помощи у ЕС для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12«Мать Ганга»
17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пулково задержали радиоактивную бандероль из Челябинска

Она должна была улететь в Австрию.

Источник: Комсомольская правда

— Тревога! — заголосила система радиационного контроля, завидев обычную, на первый взгляд, бандероль в Пулковской таможне. «Янтарь-1П» не проведешь! Чувствительное средство таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов сразу заподозрило неладное.

Специалисты Пулковской таможни знают, что система не ошибается. Проверив бандероль на месте, они выяснили, что уровень гамма-излучения превышает естественный фон в 40 раз. Опасную посылку отправили в Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

— По результатам исследования максимальный уровень гамма-излучения на поверхности почтового отправления достигал 4,2 мкЗв/час (верхняя граница допустимой мощности дозы примерно 0,5 мкЗв/час, — прим. авт.), загрязнения радионуклеидами на наружной поверхности бандероли не выявлено, — сообщили в пресс-службе таможни.

Эксперты заключили, что бандроль надо захоронить — в целях обеспечения радиационной безопасности. А оказались в ней авиационные часы-хронограф АХЧ. Их массово выпускали в середине прошлого века для советской авиации. В 50-х — начале 60-х годов на стрелки и цифры авиационных часов-хронографов наносили специальный световой состав на основе радиоактивных солей Радия-226. Поэтому часы часто сильно «фонят», волнуя системы радиационного контроля.

Источник: Комсомольская правда

К слову, это уже второй опасный для здоровья «улов» Пулковской таможни только за лето. Отправитель обеих бандеролей — житель Челябинска. А получатели живут в Германии и в Австрии. Но ни тот, ни другой авиационных часов-хронографов из Челябинска так и не дождется.

Пулковская таможня напоминает, что радиоактивные материалы запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях в соответствии с актами Всемирного почтового союза и таможенным законодательством Таможенного союза стран ЕАЭС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Крупнейшие банки решили выйти из Ассоциации российских банков
Petya безуспешно атаковал серверы правительства Севастополя
Песков ответил на условия США по возврату дипсобственности РФ
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала сотовым операторам две недели на изменение тарифов
Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь