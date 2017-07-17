Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в отношении ранее судимого жителя Иркутской области. Он на протяжении нескольких месяцев вывозил на своём автомобиле сырьё с предприятия «Черемховуголь». В продаже и реализации похищенного подозревают также и сотрудников добывающей компании. Они, по версии следствия, помогали вору свободно перемещаться по территории разреза. Воровал уголь тоннами житель Черемховского района.