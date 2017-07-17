Воровал уголь тоннами житель Черемховского района
Тонны топлива уходили мимо. В Черемхово сотрудники ФСБ арестовали мужчину, который воровал уголь с местного разреза и продавал его.
Тонны топлива уходили мимо. В Черемхово сотрудники ФСБ арестовали мужчину, который воровал уголь с местного разреза и продавал его.
Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в отношении ранее судимого жителя Иркутской области. Он на протяжении нескольких месяцев вывозил на своём автомобиле сырьё с предприятия «Черемховуголь». В продаже и реализации похищенного подозревают также и сотрудников добывающей компании. Они, по версии следствия, помогали вору свободно перемещаться по территории разреза. Воровал уголь тоннами житель Черемховского района.
— С целью сокрытия преступных действий группа действовала исключительно ночью и за одни сутки могла похитить порядка 120 тонн угля. При обследовании мест складирования изъято более 1200 тонн угля. Данного объёма хватило бы для нескольких дней отопления небольшого города, — говорит сотрудник