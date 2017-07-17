Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Реакция Пескова на угрозу Кадырова «поставить весь мир на колени»
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Чехова показала себя в купальнике: Сеть возмущена фотошопом
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Хрупкие льды Антарктиды
15:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Воровал уголь тоннами житель Черемховского района

Тонны топлива уходили мимо. В Черемхово сотрудники ФСБ арестовали мужчину, который воровал уголь с местного разреза и продавал его.

Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в отношении ранее судимого жителя Иркутской области. Он на протяжении нескольких месяцев вывозил на своём автомобиле сырьё с предприятия «Черемховуголь». В продаже и реализации похищенного подозревают также и сотрудников добывающей компании. Они, по версии следствия, помогали вору свободно перемещаться по территории разреза. Воровал уголь тоннами житель Черемховского района.

— С целью сокрытия преступных действий группа действовала исключительно ночью и за одни сутки могла похитить порядка 120 тонн угля. При обследовании мест складирования изъято более 1200 тонн угля. Данного объёма хватило бы для нескольких дней отопления небольшого города, — говорит сотрудник пресс-службы УФСБ России по Иркутской области Вадим Фоминых.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
В Кремле ответили на условия США по возврату дипсобственности РФ
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи Поиски исполнителей главных ролей продолжались несколько месяцев, пробы прошли более 2000 актеров
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь