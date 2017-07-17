Под Омском три человека утонули из-за перевернувшейся лодки
За сезон в Омской области два маломерных судна перевернулись
За сезон в Омской области два маломерных судна перевернулись
Так, в Захламенской протоке Иртыша в Кировском округе Омска на мотолодке перевернулись трое мужчин. Выжить удалось лишь водителю судна — на нем был надет спасательный жилет, благодаря чему он доплыл до берега. Два пассажира судна утонули, также затонула и мотолодка.
Еще один случай произошел на Иртыше в районе села Троицкое Омского района. Хозяин лодки принял на борт шесть пассажиров. Судно не выдержало перегруза и перевернулось — судоводитель и пятеро пассажиров смогли доплыть до берега, а один из пассажиров утонул. По данному факту региональная ГИМС МЧС России возбудила административные дела, а омский следком проводит проверку.
В обоих случаях причиной гибели людей стало отсутствие на пассажирах спасательных жилетов, отметили в ГУ МЧС России по Омской области.