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13:54 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском три человека утонули из-за перевернувшейся лодки

За сезон в Омской области два маломерных судна перевернулись из-за пренебрежения правилами безопасности.

Так, в Захламенской протоке Иртыша в Кировском округе Омска на мотолодке перевернулись трое мужчин. Выжить удалось лишь водителю судна — на нем был надет спасательный жилет, благодаря чему он доплыл до берега. Два пассажира судна утонули, также затонула и мотолодка.

Еще один случай произошел на Иртыше в районе села Троицкое Омского района. Хозяин лодки принял на борт шесть пассажиров. Судно не выдержало перегруза и перевернулось — судоводитель и пятеро пассажиров смогли доплыть до берега, а один из пассажиров утонул. По данному факту региональная ГИМС МЧС России возбудила административные дела, а омский следком проводит проверку.

В обоих случаях причиной гибели людей стало отсутствие на пассажирах спасательных жилетов, отметили в ГУ МЧС России по Омской области.

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