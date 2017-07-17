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15:45 (мск), источник: Volga News

В Нефтегорском районе в ДТП погиб военнослужащий

В Нефтегорском райотделе полиции ведется проверка по факту ДТП, происшедшего в 15 июля, около 13:00.

На 72 км подъезда к Оренбургу с трассы М-5 32-летний водитель ВАЗ-21120, нарушив правила расположения транспорта на проезжей части, столкнулся с автобусом Van Hool, перевозившим пассажиров из города Жибек Долы (Казахстан) в Нижний Новгород. В результате водитель легковушки погиб.

По данным полиции, 42-летний водитель автобуса — гражданин Казахстана. По этому маршруту он осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки. Погибший — уроженец Татарстана, служащий в воинской части, дислоцированной в пос. Рощинский.

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